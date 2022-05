Jaką mechaniczną klawiaturę gamingową wybrać? TOP 7 polecanych modeli

Jedną z najtańszych propozycji w portfolio Keychron jest model Keychron K8 C1, wyposażony w mechaniczne, liniowe przełączniki Gateron G Red Pro. Klawisze mają też podświetlenie RGB, zaś K8 C1 jest też jedną z najtańszych bezprzewodowych klawiatur mechanicznych. O ile do grania polecamy raczej podłączyć ją kablem, by uniknąć opóźnień, tak możliwość odpięcia kabla i zachowania porządku na biurku z pewnością spodoba się wielu użytkownikom. Zwłaszcza takim, którzy szukają najlepszej klawiatury mechanicznej nadającej się równie dobrze do pracy, co do zabawy.