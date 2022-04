Podobać się może też rozkład przycisków na tej myszce dla gracza. Te są dużej powierzchni i łatwe do bezwzrokowego odnalezienia bez niewygodnego wyginania palców. Wiele rzeczy w Basilisk V2 można dostosować do własnych preferencji, nawet taki drobiazg, jak opór stawiany przez rolkę do przewijania. Urzeka też jej cena. Basilisk V2 to nie tylko zwyciężczyni naszego rankingu w kategorii najlepsza myszka gamingowa ogólnego zastosowania, ale też i stanowi odpowiedź na częste pytanie najlepsza mysz gamingowa do 300 zł, jakie gracze wyjątkowo często wpisują w Wyszukiwarkę Google.