Korzystam z aplikacji mObywatel i cyfrowych dokumentów od chwili, gdy dziennikarze na długo przed oficjalną premierą otrzymali zaproszenie do beta testów. Prawdę mówiąc, nie pamiętam już, kiedy ostatnio zabrałem z domu portfel i prawdziwe dokumenty za wyjątkiem podpisywania umowy kredytowej w banku. Przez większość czasu w ogóle go nie potrzebuję; w telefonie mam i kartę płatniczą, i dowód osobisty, i prawo jazdy. Na co dzień ten cyfrowy zestaw wystarcza mi do wszystkiego.