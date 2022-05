Przechodzisz z G Suite Legacy do Google Workspace? Wiemy, jak obniżyć rachunek

Najwięcej na wsparciu tego partnera Google Cloud zyskają firmy, które mają w G Suite Legacy więcej niż 10 kont, bo dla nich przewidziane są zniżki do 50 proc. – i to długoterminowe. Podczas gdy rabaty od Google obowiązują tylko rok, FOTC ma możliwość wydłużenia ich do trzech lat, co w perspektywie czasu przynosi firmom ogromne oszczędności. Trzeba pamiętać jednak, że czas na uzyskanie 50-procentowej promocji to ostatnie 2 miesiące, bo w sierpniu Google przeniesie wszystkich użytkowników na własnych warunkach.