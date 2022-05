Użytkownicy usługi Dysk Google, którzy się do niej teraz logują, otrzymują krótki poradnik, jak zarządzać plikami w Chromie wygodniej niż do tej pory. Mogłoby się przy tym wydawać, że w pakiecie biurowym tak podstawowa funkcja jak kopiowanie i wklejanie powinna być już dostępna od dawna, a czekaliśmy na nią ponad 15 lat, no ale jak to się mówi, lepiej późno, niż później.