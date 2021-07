Dyski do przechowywania danych w chmurze - co wybrać zamiast Dysku Google?

Co zamiast Dysku Google? Jaki dysk w chmurze wybrać? Ile kosztuje dysk online? Podpowiadamy.

Jednym z najpopularniejszych zamienników Dysku Google jest oferowany przez Microsoft, OneDrive. Jeśli niepotrzebne nam są usługi pakietu Office, takie jak Microsoft Word, Excel czy Powerpoint, możemy wykupić sam dostęp do dysku OneDrive.

Wersja darmowa OneDrive Basic gwarantuje 5 GB miejsca, lecz jeśli potrzebujemy więcej przestrzeni na nasze pliki, wersja Standalone zapewnia 100 GB za 7,99 zł miesięcznie. Jeżeli zdecydujemy się na płatną subskrypcję pakietu Office 365 otrzymamy 1 TB danych. Kosztuje to 29,99 zł miesięcznie. W wersji rodzinnej w pakiecie Microsoft Office 365 Family za 42,99 zł dostaniemy 6 TB (po 100 GB na użytkownika).

Z OneDrive możemy korzystać z każdego sprzętu dzięki dedykowanej aplikacji. Pozwoli nam to na przechowywanie, udostępnianie i synchronizowanie plików z chmurą w każdym miejscu. Aby dodatkowo zabezpieczyć nasze dokumenty, możemy przechowywać je w specjalnie chronionym magazynie osobistym.

Konto Plus oraz Family zapewnią nam 2 TB miejsca, a w rozliczeniu rocznym kosztować będą odpowiednio 9,99 oraz 16,99 euro. Pakiety biznesowe - Professional, Standard i Advanced różnią się ilością miejsca w chmurze oraz oczywiście ceną, jednak najdroższy pakiet zapewnia nam nielimitowaną ilość terabajtów za 15 euro miesięcznie za każdego użytkownika.

Box to kolejny konkurent na rynku dysków online. Z jednej strony w wersji darmowej oferuje aż 10 GB miejsca, z drugiej, maksymalny rozmiar jednego pliku musi zmieścić się w 250 MB. Box chwali się jednak wysokim bezpieczeństwem swoich usług oraz tym, że jego platformę można zintegrować z ponad tysiącem innych aplikacji.

Klientów indywidualnych wersja Personal Pro zapewnia do 100 GB miejsca i kosztować będzie w obecnej promocji 9 euro miesięcznie (zamiast 12 euro), natomiast ceny w pakietach biznesowych wahają się między 4,50 euro za tzw. Starter Pack, a 31,50 euro za wersję Enterprise pozwalającą na korzystanie z nielimitowanego miejsca na dysku oraz dodatkowych zabezpieczeń.

Pakiety dyskowe w usłudze iCloud to propozycja dla użytkowników sprzętu firmy Apple. Na start otrzymują oni darmowe 5 GB na dane. Za pakiet 50 GB trzeba zapłacić 3,99 zł miesięcznie. 200 GB kosztuje 11,99 zł miesięcznie, a najwyższy pakiet - 2 TB wyceniono na 39,99 zł. Alternatywnie można kupić więcej miejsca na iCloud w pakiecie Apple One. Za 24,99 zł otrzymamy 50 GB oraz dostęp do platformy z grami Apple Arcade, serwisu muzycznego Apple Music i VOD Apple TV+. Za 39,99 zł dostaniemy oprócz dodatkowych usług 200 GB.