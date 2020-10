Apple One już w Polsce. Znamy cenniki i pełną ofertę

Posiadacze urządzeń marki Apple mogą już wykupić abonament Apple One. Dzięki temu w ramach miesięcznego abonamentu można opłacać kilka usług naraz ze zniżką.

Oferty konwergentne pokochali operatorzy telefonii komórkowej, których klienci z chęcią opłacają na jednym rachunku abonament za telefon, internet, prąd, telewizję itp. Apple, który notuje ogromne wzrosty w segmencie usług już teraz — generują one tyle samo przychodów co komputer i tablety razem wzięte — idzie teraz w podobnym kierunku.

Apple, zamiast sprzedawać osobno abonamenty na usługi iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade i (niedostępne w Polsce) Apple News, gdzie opłata za każdą z nich pobierana jest innego dnia i łatwo z nich zrezygnować, woli sprzedać nam pakiet usług. Dzięki temu klienci, którzy i tak opłacali część z nich, dostaną bonus, a inni nieco zaoszczędzą.

Pakiety Apple One — ceny w Polsce

Pierwszy z dwóch pakietów dostępnych w Polsce to propozycja dla singli. Apple One Dla Ciebie, bo taką nosi nazwę, pozwala wykupić dostęp do streamingu Apple Music oraz chmury iCloud Drive (50 GB) dla jednego osoby oraz Apple TV+ i Apple Arcade. Za to trzeba zapłacić 24,99 zł miesięcznie — tyle samo ile do tej płaciło się za samo Apple TV+ i Apple Arcade (!) i tylko 5 zł więcej niż za indywidualne Apple Music.

Drugi pakiet, czyli Apple One Dla rodziny to oferta dla osób, które mają do swojego konta podpięte więcej osób. W tym przypadku otrzymuje się 200 GB w ramach iClouda, a chmurę i subskrypcję Apple Music można będzie współdzielić z bliskimi w ramach funkcji iCloud Family Sharing.

Oba pakiety można testować przez miesiąc bez opłat, ale z jednym zastrzeżeniem.

Osoby, które już wcześniej miały wykupione inne abonamenty Apple’a lub np. skorzystały z darmowego okresu próbnego Apple TV+, mogą nie kwalifikować się do okresu próbnego. Możliwe też, że np. darmowy dostęp do Apple Arcade na kwartał, jaki klienci otrzymują po zakupie urządzenia, będzie przepadał. Z pewnością się temu teraz bliżej przyjrzymy.

Same cenniki nie wyglądają przy tym jednak źle, aczkolwiek szkoda, że w naszym kraju brakuje tego najwyższego pakietu, w ramach którego dostępny byłby pakiet iCloud 2 TB wraz z pozostałymi usługami. Związane jest to najpewniej jednak z tym że jego częścią jest niedostępna u nas usługa Apple News, a niedługo dołączy do niej Apple Fitness+, o którym również możemy pomarzyć.