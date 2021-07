Automatyczny backup zdjęć w Dropboksie nawet w bezpłatnym planie.

Teraz aplikacja umożliwia bezpieczne usuwanie zdjęć z pamięci smartfona, pozostawiając same kopie w chmurze. Fotografie nadal możemy przeglądać w galerii aplikacji Dropbox, tak samo, jak robiliśmy to w galerii Zdjęć Google. Oczywiście do działania tej funkcji jest potrzebny dostęp do internetu.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że Dropbox nie staje się w pełni darmowy. Choć nowe funkcje trafiają do darmowego planu Basic, to nie jest on nielimitowany. Domyślnie ma zaledwie 2 GB. Plan Dropbox Pro zawiera 1 TB i kosztuje 10 dol. miesięcznie. Plan Google One daje w podobnej cenie (46,99 zł/mies.) dwukrotnie więcej miejsca, ale pamiętajmy, że chmura Google’a nawet w płatnym planie analizuje nasze zdjęcia do celów statystycznych, reklamowych i do szkolenia algorytmów innych usług Google’a. Są jednak sposoby na to, by nawet z darmowego planu Google wycisnąć więcej miejsca. Znajdziecie je w osobnym tekście.