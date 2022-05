Czy fotowoltaika się opłaca? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

Nie możemy jednoznacznie powiedzieć, jaka cena energii będzie za kilka miesięcy. Za sprawą przepisów, które weszły w życie 1 kwietnia, sprzedaż nadwyżki wytworzonego prądu odbywa się po aktualnej hurtowej cenie. Pierwsze miesiące to tzw. okres przejściowy. Od lipca odkupienie prądu od dystrybutora to koszt oparty na podstawie średnich miesięcznych cen detalicznych. Obecne nie da się ich przewidzieć i ustalić. Z drugiej strony pamiętajmy, że podobnie jest z ceną gazu czy węgla, o czym przekonało się wielu Polaków tej zimy. Ale prąd drożał od dawna – w samym tylko okresie od kwietnia 2020 roku do września 2021 doszło do 310 proc. wzrostu cen na giełdzie. A jak stwierdził podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, gdybyśmy próbowali oszacować ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na 2023, to sugerując się aktualną sytuacją prawdopodobny jest wzrost cen hurtowych energii o nawet "mniej więcej 50 proc.".