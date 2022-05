Laptopy nigdy nie były tak ekscytujące. Asus ROG Strix Scar 17 SE i ROG Flow X16 przyprawiają o szybsze bicie serca

Ktoś spyta: przecież na rynku jest już nowy Strix Scar 17, czym to się różni? A ja odpowiem, że różni się turbodoładowaniem. Podczas gdy „zwykła” 17 trafiła do sprzedaży z procesorem Intel Core i9-12900H, Strix Scar 17 SE trafia na rynek z absolutnie najpotężniejszym, szesnastordzeniowym procesorem Intel Core i9-12950HX. Podczas gdy Scar 17 oferował grafikę RTX 3080 Ti z maksymalnym TGP 150W, Scar 17 SE może dostarczyć do GPU nawet 175W. Do tego mamy nawet 64 GB RAM-u DDR5 i – uwaga – nawet 4 TB SSD PCIe 4.0 ułożone w Raid 0, co według zapewnień Asusa ma dać prędkość transferu danych na poziomie sięgającym 14000 MB/s. Chcę to zobaczyć! Asus zapewnia też, że w trybie Performance laptop nie przekracza 40 dB hałasu, czyli znacznie mniej niż o wiele słabsze laptopy dla graczy.