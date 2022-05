Nowe laptopy Asusa prezentują się niesamowicie. Komputery przenośne wcale nie muszą być nudne

Podzespoły też nikogo nie zawiodą. Mamy tu bowiem procesory Intela 12 gen. (do Intel Core i9-12900H), współdziałające z grafiką Nvidia GeForce RTX 3060, do 32 GB RAM-u LPDDR5 5200 Mhz i do 2 TB SSD o prędkościach sięgających 6500 MB/s. Wszystko to chłodzone przy użyciu nowo opracowanego systemu chłodzenia, opartego o połączenie komory parowej i rurki miedzianej. W czasie prezentacji Asus rzucał bardzo śmiałymi tezami, twierdząc m.in., że nowy Zenbook wyprzedza wydajnością topowe MacBooki. W to mi się nie chce wierzyć, ale z chęcią się przyznam do błędu.