Nie znam za to nikogo - dosłownie nikogo - kto kupiłby w ciągu ostatnich 2-3 lat mały aparat, czyli taki typowy kompakt (czy nawet mały bezlusterkowiec) do fotografowania hobbystycznego. Czyli do celów fotografii rodzino-wakacyjno-okazjonalnej. Ten segment został w całości pożarty przez smartfony. Typowy użytkownik robi zdjęcia smartfonem i nie potrzebuje aparatu. Jeśli chce lepszych zdjęć, kupuje lepszy smartfon.