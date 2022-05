12 tysięcy dronów wzbiło się w powietrze, by dostarczać paczki

W Stanach mamy Amazon, który ma swój program Amazon Prime Air. Pamiętacie go jeszcze? Czego tam nie było! Kampanie promocyjne, filmy, dedykowane podstrony, Jeremy Clarkson przekonujący, że "to już zaraz". I co? I nic. Minęły cztery długie lata, z Covidem w tle, w czasie których e-commerce wystrzelił do absurdalnych poziomów. Zamawiamy online więcej niż kiedykolwiek, a po pandemii nie za bardzo chcemy wracać do fizycznych sklepów, bo i po co?