Nowy rodzaj szyfrowania pozwoli na bezpieczniejsze zarabianie na danych i dzielenie się nimi

Szyfrowanie danych w dwóch pierwszych stanach to chleb powszedni w świecie analityki. Wyzwaniem pozostawały dane w użyciu. Druga dekada XXI wieku przyniosła jednak znaczne postępy w sferze szyfrowania homomorficznego. Zakłada ono, że dane pozostają zaszyfrowane nawet w trakcie przetwarzania. Silniki analityczne mogą obrabiać dane bez ich dekodowania, dzięki czemu nawet po ich zhakowaniu, atakujący nie mógłby uzyskać dostępu do prawdziwych danych – przetwarzanie odbywa się bowiem bez dostępu do klucza prywatnego.