W samym środku Ziemi znajdują się pokłady gazu, który powstał tuż po Wielkim Wybuchu

Teraz naukowcy postanowili stworzyć modele obfitości helu we wnętrzu Ziemi w trakcie powstawania planety oraz po zderzeniu z obiektem wielkości Marsa, do którego doszło ok. 4 miliardów lat temu. Analizując następnie tempo uwalniania helu-3 z wnętrza Ziemi, uwzględniając przy tym zachowanie tego izotopu, naukowcy doszli do wniosku, że w jądrze Ziemi wciąż znajduje się od około 10 000 000 ton do nawet miliarda ton.