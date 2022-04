Nie sądziłem, że stanę się fanem sprzątania, a odkurzacz da mi tyle radości

Nie ukrywam, że urządzenie nie należy do najtańszych, ale z drugiej strony zestaw złożony z tradycyjnego odkurzacza oraz odkurzacza bezprzewodowego kosztował mnie niewiele mniej, a nie jest tak praktyczny i zajmuje więcej miejsca. Gdybym teraz kupował odkurzacz do domu, to z pełnym przekonaniem wybrałbym testowany model. Ba, zacząłem już namawiać żonę, że to będzie dobry zakup i zdecydowanie potrzebujemy go w naszym mieszkaniu. W końcu szafy nie są z gumy, a konieczność posiadania dwóch sprzętów służących do tego samego jest mało racjonalna i trudna do uzasadnienia. Testowany odkurzacz naprawdę łączy w sobie wygodę bezprzewodowego odkurzacza z siłą ssania dostępną do tej pory w tradycyjnych rozwiązaniach. Polecam go z całego serca. Tymczasem idę dalej udawać, że mnie nie ma w domu, żeby dzwoniący do drzwi kurier nie zabrał mi odkurzacza. Akurat zdążę jeszcze coś odkurzyć.