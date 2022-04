Jeszcze trudniej jest jednak Apple’a nienawidzić, bo co by nie mówić, ich produkty i usługi oferują poziom dopieszczenia, jakiego nie znajdziemy nigdzie indziej. MacBooki to dziś obiektywnie najlepsze laptopy na rynku, nic innego nawet się nie zbliża. Najnowsze iPhone’y są w zasadzie pozbawione słabych punktów, które mogłyby kogokolwiek odwieść od zakupu. Apple Watch to obiektywnie najbardziej zaawansowany smartwatch. Apple Music oferuje najwyższą jakość dźwięku za śmiesznie niską opłatą. Apple TV+ łoi rywali coraz to większą liczbą wysokiej jakości seriali i filmów. A wszystko to podlane mistrzowskim marketingowym sosem, który jeszcze bardziej sprawia, że trudno jest się oprzeć magii Apple’a.