Wprowadzany co roku na wiosnę wschodnioeuropejski czas "letni", kiedy to przesuwamy zegary godzinę do przodu - jest sztucznie napędzonym tworem, który rozstraja ludziom organizm i powoduje, że ludzie stają się bardziej nerwowi, słabsi, niedospani, zestresowani, pędzący do przodu - nie wiadomo po co i zaczynają chorować. Pędzimy do przodu i jesteśmy pozbawieni tak naprawdę jednej godziny z naszego życia. Ciągle śpimy za mało i wpadamy w depresję z powodu niedospania. W czasie tak zwanym "letnim" dzieci w rzeczywistości chodzą do szkoły na godzinę 7 rano realnego czasu strefowego, a dzień kończy się wcześniej o godzinę czyli jak mamy godzinę 22.00 - to w czasie "letnim" jest już 23.00.