Za biżuterię zapłacisz kryptowalutami. Pierwszy polski sklep jubilerski wprowadza płatność w kryptowalutach

Wprowadzenie możliwości zapłacenia za pierścionek zaręczynowy czy obrączki kryptowalutami to nie pierwsza z usług dostępnych w sklepie internetowym SAVICKI. Wcześniej dla został stworzony E-Salon. Za jego wdrożenie jubiler został laureatem E-commerce Polska Awards w kategorii „Przełamywanie barier”. Usługa E-salonu to realizowana na prośbę klienta prezentacja wideo wybranych produktów. Usługa ta jest bezpłatna, a spotkanie umawiane jest na dogodną dla klienta godzinę, Nie ma potrzeby rejestracji czy ujawniania swojego wizerunku. Konsultant, który pojawi się na rozmowie wideo jest specjalistą, przygotowanym do prezentacji każdego produktu i odpowiedzi na dowolne związane z nim pytania.