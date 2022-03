Rosjanie zawłaszczyli literę "z", więc Samsung zmieni nazwę swoich składanych smartfonów

Otwartym pozostaje pytanie, czy ta zmiana dotknie wyłącznie wirtualne materiały marketingowe, czy też przeniesie się na plakaty, do spotów telewizyjnych, na nowe pudełka itp. Nie byłoby to wcale złym pomysłem, bo od samego początku to "Z" brzmiało dziwnie (a pierwszy składak Samsunga tej literki w nazwie nie miał). Oby tylko Samsung nie wpadł na to, by niszczyć wyprodukowane już pudła i tworzyć nowe, bo na to szkoda kasy; rozsądniej byłoby przekazać ją Ukrainie.