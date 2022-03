Roskosmos: nie potrzebujemy USA, dogadamy się z Chinami. Chiny: no jakoś nie wydaje nam się

Najwyraźniej analizując swoje opcje, Chiny postanowiły póki co nie pomagać Rosjanom w unikaniu sankcji nałożonych przez świat zachodni. Jakby nie patrzeć, pomoc Rosji w sytuacji, kiedy cały świat stara się ją ukarać i zmusić do ustępstw, mogłaby być odebrana przez Zachód jako opowiedzenie się po stronie Rosji. Tym samym Chiny same naraziłyby się na sankcje świata zachodniego, na co nie mają najmniejszej ochoty.