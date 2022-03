Film jest całkiem mądrze nakręcony. Pokazuje, jak przygotować do użycia wyrzutnię pocisków przeciwpancernych NLAW. Co prawda brakuje mi kompetencji, by ocenić go pod względem merytorycznym. Jest jednak wyczerpujący, ale też nie jest zbyt długi. Całkiem słusznie - ludność cywilna nie ma czasu i możliwości przyswajać długich i złożonych instrukcji. Materiał musi być łatwy do zapamiętania, gdy - jak przyjdzie co do czego - cywile mogli się skutecznie bronić i kontratakować, a nie próbować sobie przypomnieć jakieś skomplikowane procedury.