Podobnie jak w przypadku sprzętu od Kruger&Matz, tak i tutaj mamy do czynienia z 14-calowym ekranem wyświetlającym treści w rozdzielczości FullHD. Laptop jest nieco cięższy – 1,47 kg – i pozbawiony portu USB-C. Znajdziemy za to jedno USB 2.0, dwa USB 3.2 i port HDMI 2.0. To pozwala podłączyć laptop do telewizora i wyświetlać treści na większym ekranie. Dla korzystających z internetu istotną informacją jest też wejście LAN, co sprawia, że ten Acer może łączyć się z siecią zarówno bezprzewodowo, jak i przewodowo. Dzięki temu prędkość i wydajność internetu będzie większa – nawet do 1 GB/s.