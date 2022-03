Ładowanie auta potrwa tyle, co tankowanie. Kwantowe akumulatory sprawią, że elektryki będą miały sens

Sami producenci próbują rozwiązać problem. Chińczycy pokazali ładowarkę własnej konstrukcji, która ma umożliwić ładowanie ich najnowszego elektrycznego SUV-a z mocą do 480 kW. Ma to pozwolić na naładowanie od 30 proc. do 80 proc. w 5 minut, a od 0 do 80 proc. w 8 minut. Kluczem do sukcesu okazał się grafen, mogący obsłużyć wysokie moce ładowania.