Po co to wszystko? Ano po to, by kamera przyczepiona magnetycznie do stojącego w sali konferencyjnej Surface Huba 2S potrafiła skupić się na każdym z uczestników spotkania i samodzielnie przybliżyć czy poprawić obraz, bez konieczności manualnego sterowania urządzeniem, co mogłoby popsuć flow burzy mózgów i jeszcze bardziej marnować czas od spotkań samych w sobie, które mogłyby być e-mailem w znakomitej większości przypadków.