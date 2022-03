Nie ma sobie równych. Rzut oka na ASUS ROG Flow Z13 i konkurs

Tablet, który staje się komputerem i który możemy połączyć z dodatkowymi akcesoriami, by przekształcić go w komputer stacjonarny - ta koncepcja nie jest nowa. Jednak to, co ASUS z nią zrobił, wywraca do góry nogami nasze dotychczasowe postrzeganie komputerów przenośnych, a już zwłaszcza komputerów dla graczy. Bo gdybym wam powiedział, że na ważącym 1,1 kg tablecie można grać w najnowsze tytuły AAA, uwierzylibyście?