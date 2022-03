Aparat Sony Xperia Pro-I rozbija bank. To potwór, nie smartfon

Z kolei aplikacje do wideo są aż dwie, co jest moim zdaniem nieporozumieniem. Prostsza (Video Pro) nie wyróżnia się niczym szczególnym, za to Cinema Pro to inny świat. Mamy tutaj dostęp do całego przekroju ustawień, od klatkażu, poprzez czas migawki (do tego można go dobrać w formie kątowej - rewelacja), aż po profil obrazu, gdzie można wybrać look Venice, stworzony we współpracy z inżynierami kinowych kamer Sony.