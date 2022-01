Powiedzcie pa, pa! Oto lista wszystkich produktów i usług, jakie Microsoft uśmiercił w 2021 r.

Xbox One zaczynał nie jako konsola do gier, a jako przystawka telewizyjna z funkcją gier wideo. To integracja z telewizją kablową i usługami VOD miała być głównym atutem urządzenia. Pomysł nie wyszedł, a Microsoft, ku uciesze fanów marki Xbox, znów skupił się na grach. Konsole Xbox nadal obsługują aplikacje telewizyjne, w tym te do usług VOD i nadal są wyposażane w odtwarzacze filmów na płytach DVD/Blu-ray. W maju 2021 r. wyłączono jednak usługę OneGuide, za sprawą której użytkownicy mogli w wygodny sposób oglądać telewizję kablową i podglądać program telewizyjny zaprogramowanych w dekoderze kanałów.