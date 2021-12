Microsoft wypuści następną aktualizację rozwojową Windowsa 11 znacznie szybciej niż jesienią

Notatnik to najprostsze możliwe narzędzie. To pole do wpisywania tekstu z ramką windowsowego okna. Przez dekady się nie zmieniał, na wyraźną prośbę użytkowników. Microsoft jednak zaryzykował ich gniew i przeniósł go do nowoczesnego świata. Co więcej, nawet się udało. Aplikacja nadal jest prosta i lekka, ale też spójna wizualnie z resztą systemu. Co ważne, w końcu obsługuje ciemny motyw interfejsu.