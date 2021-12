Galaxy S20 i Galaxy Note20 wchodzą w nowy rok z nowym systemem. Samsung udostępnia Androida z One UI 4.0

Kolejna nowość w Android z One UI 4 dotyczy trybu ciemnego, który obejmie teraz tła interfejsu, tapety, ale też same ikony aplikacji. Będą one ciemniejsze. Ulepszono też tryb Obraz w Obrazie, w którym okienko z filmem można będzie przesuwać w dowolne miejsce ekranu i dowolnie zmieniać jego wielkość. Zmieni się też rozkład elementów w panelu szybkich ustawień, a do tego będzie można zmienić źródło audio za pomocą jednego kliknięcia nawet na ekranie blokady.