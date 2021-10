Sklep Play zhackowany. Można instalować aplikacje z Androida na Windowsie 11

Trudno nie rozumieć pokusy możliwości zwiększenia użyteczności komputera, a także przyjemności związanej z grzebaniem w oprogramowaniu i używaniem go w nieco inny sposób, niż przeznaczony. Usługi Play nie są jednak darmowe. Jest powód, dla którego nie są one częścią Windowsa 11 – a środowisko uruchomieniowe dla aplikacji z Androida już tak. Google zapewnia producentom sprzętu dostęp do Usług Play w zamian za spełnienie kilku warunków, których komputery z Windowsem nie spełniają. Korzystanie ze skryptu od ADeltaX jest więc łamaniem regulaminu i podchodzi pod piractwo komputerowe.