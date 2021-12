W 1/10 sekundy wyzwolił tyle energii, ile Słońce w 100 tys. lat. Taki magnetar to niezwykle rzadkie zjawisko

Co to za diabeł z tego magnetara? Mówiąc najprościej (o ile można mówić tu o prostych rzeczach) magnetar jest pozostałością po masywnej gwieździe, która pod koniec swojego życia eksplodowała jako supernowa. Zazwyczaj w takim wypadku powstaje albo czarna dziura, albo gwiazda neutronowa. W tym przypadku była to gwiazda neutronowa, ale o polu magnetycznym 1000 razy silniejszym niż zwykle. A tutaj należy wspomnieć, że już pole magnetyczne zwykłej gwiazdy neutronowej jest miliard razy większe od pola magnetycznego Ziemi. W tym przypadku mówimy jednak o polu magnetycznym jeszcze 1000 razy silniejszym.