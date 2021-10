Sonda kosmiczna będzie obserwować narodziny komety. Musi tylko złapać ją za ogon

Mowa tutaj o centaurze skatalogowanym jako P/2019 LD2. Trajektoria lotu tego obiektu wskazuje, że już w 2063 r. zbliży się on do Jowisza w taki sposób, że najprawdopodobniej zostanie wystrzelony w kierunku Słońca. Aktualnie badacze szacują, że szansa na to, iż stanie się on kometą, wynosi całe 98 procent. Wystarczy zatem, że sonda będzie czekała już w odpowiednim miejscu w 2061 r.