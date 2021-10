Doświadczanie klienta w 360 stopniach. Jak sprawić, aby klient pokochał markę

KYC (ang. know your customer) to standardowa praktyka w finansach, więc dlaczego nie wprowadzić jej w życie również w sferze technologii? Dane to przecież paliwo XXI wieku, które posłużyć może do dostosowania serwisu do potrzeb klienta. Przykład? Widzimy, że jakiś podzespół psuje się częściej, niż inny – może warto, aby dowiedział się o tym inżynier odpowiedzialny za jego projekt. Wystarczy przenalizować historyczne dane z napraw i kontaktów z klientem, aby w przyszłości obsługiwać ich jeszcze lepiej.