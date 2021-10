Przypomina to do złudzenia sytuację sprzed kilku lat, gdy FB ogłosił, że stawia na wideo. Co też się wtedy zaczęło dziać! Każde medium i każdy twórca zaczęli publikować krótkie filmiki na Facebooku, zgarniając potężne zasięgi. Wiele firm medialnych potworzyło dedykowane działy do tych filmów. I co? Po paru latach okazało się, że… Facebook sztucznie pompował te zasięgi, by przyciągnąć reklamodawców, a rzeczywista oglądalność jest znikoma.