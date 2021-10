Szefowej Facebooka grozi więzienie. Zmowa cenowa z Google’em to skok na setki milionów dolarów

W ramach umowy między gigantami Google miał udostępnić Facebookowi dane o użytkownikach sieci, dzięki czemu Facebook miał większą kontrolę nad tym, czy jego reklamy trafiały do jego grupy docelowej. W zamian za to Facebook zobowiązał się do wzięcia udziału w 90 procentach aukcji, w których jest w stanie zidentyfikować odbiorców i do wydawania (począwszy od czwartego roku) 500 mln dol. rocznie na reklamy. Każdorazowo podczas aukcji Facebook miał więcej czasu niż inni partnerzy Google (300 vs 160 milisekund) na rozpoznawanie swoich użytkowników i składanie ofert. Najbardziej oburzającym elementem jednak był fakt, iż Google gwarantowało Facebookowi 10 proc. wygranych aukcji, niezależnie od tego, jakie oferty cenowe padały w trakcie akcji, co z natury rzeczy jest sprzeczne z przepisami regulującymi aukcje.