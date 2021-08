Twoja babcia ma podobny wózek. Tyle że ten sam jeździ i dźwiga zakupy

Trochę narzekam i szydzę, ale robocik robi wrażenie na innych kupujących. Dowodem na to jest popularność, jaką zdobywa na Tiktoku. Filmik z panią, która zabrała Gitę na wyprawę do sklepu, obejrzało już ponad 2,5 mln osób.

Alternatywa dla auta na zakupy

Na razie nie musimy przejmować się zastanawianiem, co będzie, gdy ulice zaleją właśnie takie małe roboty targające rzeczy za ludzi. Póki co cena urządzenia jest raczej zaporowa – trzeba zapłacić 3250 dol. Czyli 12,5 tys. zł. Może i sprzęt zachęca do spacerów, ale pod względem wydatku trudno nazwać go alternatywą dla samochodu.