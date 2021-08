Asus prezentuje laptopa w wersji specjalnej sygnowanej przez Alana Walkera

Asus Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition - tak brzmi pełna nazwa laptopa przygotowanego przez oddział Republic of Gamers (ROG) we współpracy z norweskim producentem muzycznym i DJem. Niemal z każdej strony jest to laptop wyjątkowy, począwszy od specjalnych elementów obudowy, a skończywszy na detalach oprogramowania. Urządzenie z pewnością przypadnie do gustu nie tylko fanom norweskiego artysty, autora takich legendarnych utworów jak „Faded”, „Alone” czy „Spectre”, ale także innym producentom muzycznym.