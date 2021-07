Kolejny dzień i kolejny dowód na to, że społeczność graczy bywa toksyczna. Sweet_Anita, czyli popularna streamera z serwisu Twitch, myśli o końcu kariery. To wina piwniczaków, którzy na Reddicie ją uprzedmiotawiali.

Od rana w sieci wrze ze względu na krytykę, z jaką spotyka się Activision Blizzard za „kulturę męskiej szatni”, ale to nie jedyna dzisiejsza afera związana z branżą gier wideo i brakiem szacunku dla kobiet. Swoje trzy grosze do dyskusji na ten temat dorzuciła Sweet_Anita, czyli pochodząca z Wielkiej Brytanii streamerka z serwisu Twitch, której kanał śledzi aż 1,7 mln osób.

Okazuje się jednak, że Sweet_Anita, wbrew mojemu pierwszemu błędnemu wrażeniu, wcale nie jest kolejną „dziewczyną z basenem”, tylko (nie)zwykłą streamerką.

Niedługo może się jednak okazać, że będzie można o niej mówić per była streamerka, bo kobieta rozważa teraz rezygnację z tego zajęcia – głównie ze względu na to, co się wyczynia w internecie. To przykre, bo chodzi tutaj o twórczynię, która nie tylko streamuje gry (zaczynała od Among Us i Overwatch), jak wiele innych osób, ale również… oswaja widzów z zespołem Tourrete’a.