Ma 22 lata i zarabia ponad milion dolarów w miesiącu. Belle Delphine zamieniła OnlyFans w żyłę złota

Zarobki największej gwiazdy OnlyFans przebiły właśnie ponad milion dolarów. Takim wynikiem można pochwalić się słynna Belle Delphine.

Streaming wideo tworzonego przez internautów, dla internautów, to dla tych najbardziej uznanych twórców bardzo… intratne zajęcie. Wpływy z kontraktów reklamowych, akcji partnerskich oraz dobrowolne datki przekazywane im przez wiernych odbiorców pozwalają celebrytom zarabiać na pokazywaniu online swojego życia (albo ciała) miliony. I to dosłownie.

Tak jak jednak streamerzy kojarzą się zwykłym zjadaczem chleba z takimi portalami jak YouTube czy Twitch, tak bardzo wielu vlogerów to gracze albo… wdzięczące się do kamery „gamerki”. Co bardziej rezolutne z nich postawiły w końcu na inny serwis do nadawania wideo przez internet, którym jest OnlyFans. To właśnie tam swoją niszę znajdują gwiazdy filmów dla dorosłych.

Największą gwiazdą OnlyFans jest dziś wspomniana we wstępie Belle Delphine.

Pani znana jest przede wszystkim z tego, że jest znana zaczęła robić niezły biznes na tzw. simpach. To slangowe i dość obraźliwe określenie na takich samców-przegrywów, którzy są gotowi dać się upokorzyć wybrance pokroju Gamer Girl, nawet jeśli ta nie odwzajemnia ich uczuć. Często kobieta utrzymuje taką relację z pobudek czysto materialnych i wykorzystuje do tego wspomniany serwis.

Belle Delphine udało się zmonetyzować na OnlyFans uwielbiających ją chłopców oraz mężczyzn, śledzących każdy jej ruch w sieci, na poziomie niemal przemysłowym. W pewnej chwili okazało się, że ta przedsiębiorcza kobieta omotała widzów do tego stopnia, że ci byli gotowi płacić ciężkie pieniądze za… butelkowaną wodę po kąpieli swojej ulubionej streamerki markową hasłem GamerGirl.

To był jednak dla Belle Delphine dopiero początek, gdyż kobieta z donejtów potrafi wyciągnąć teraz ponad milion dolarów miesięczne.

To godne podziwu, gdyż pochodząca z południowej Afryki streamerka, która nazywa się tak naprawdę Mary-Belle Kirschner, kończy w tym roku dopiero 22 lata. Zna ją w dodatku już pół internetu — zarówno z ksywki, jak i z wyglądu (w dużej mierze za sprawą tego, że oprócz bycia streamerką, modelką i cosplayerką, stałą się w 2019 r. również gwiazdą profesjonalnych filmów dla dorosłych).

Fani spragnieni nowych materiałów mogą je zaś zdobyć, oczywiście na OnlyFans, gdzie w podziękowaniu za nowe klipy, które często po raz kolejny pokazują nagie ciało Belle Delphine, często już bez udawania, że chodzi im o jej zainteresowanie grami wideo, przesyłają kobiecie pieniądze. Są one zachętą do dalszych występów — i właśnie tak ten interes się kręci.

Oczywiście fakt, iż Mary-Belle Kirschner bije rekordy na OnlyFans, nie oznacza, że zniknęła z innych serwisów społecznościowych. Zmienił się jednak charakter jej obecności, bo YouTube jest w porównaniu do portali z materiałami tylko dla dorosłych… pruderyjny. Celebrytka wykorzystuje klasyczny kanał do promocji tego profilu, który przynosi jej faktycznie do 1,2 mln dol. w jednym miesiącu.