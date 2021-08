Wkrótce będziesz mógł oglądać OnlyFans w pracy i szef nie powie, że gapisz się na goliznę

Ani Apple, ani Google nie zgodzili się, by OnlyFans miało swoją aplikację w ich sklepach. Teraz to się jednak zmienia, ale nowa aplikacja nie jest tym, co myślisz.

OnlyFans kojarzy się jednoznacznie z sexworkingiem i zarabianiem na nagości. Jednak między milionem twórców i twórczyń, którzy udostępniają tam treści, są też tacy, którzy się nie rozbierają. Albo tacy, którzy potrafią też tworzyć treści bez nagości. To właśnie ich nagrania obejrzymy w nowej aplikacji OnlyFans TV, która niebawem trafi na smartfony i smart TV.

OnlyFans TV to OnlyFans bez nagości.

Jak donosi Bloomberg, aplikacja OFTV była w przygotowaniu od stycznia, ale nikt o niej nie wiedział. Dopiero teraz serwis zaczyna ją aktywnie promować, próbując pokazać, że istnieje druga strona OnlyFans – taka, która nadaje się do oglądania w pracy lub gdy żona patrzy.

W OFTV na start pojawi się 800 filmów o tematyce takiej jak taniec, medytacja, surfing czy gotowanie. Nie zabraknie vlogerów i podcasterów, ale nie zabraknie również gwiazd z tego „właściwego” OnlyFans, np. pornogwiazdy Mii Khalifa oraz aktorki Belli Thorne.

W OFTV mogą pojawić się też nagrania największych gwiazd OnlyFans, ale pod jednym warunkiem – nie może być w nich nagości, w innym wypadku będzie ona naruszać regulamin App Store’a i Sklepu Play. Nie mam jednak wątpliwości, że twórcy znajdą różne kreatywne sposoby, by przeciągnąć widzów OFTV do właściwej aplikacji, gdzie będą mogli na nich zarabiać. Przykłady basenowych dziewczyn z Twitcha dobitnie pokazują, że nie potrzeba kompletnej nagości, by złakniony wrażeń widz sypnął wirtualnym groszem.

Aplikacja OnlyFans TV

Aplikacja OFTV będzie darmowa i (póki co) pozbawiona reklam, ale prawdopodobnie będzie w niej można również wykupić dostęp do ekskluzywnych treści. Jak mówi CEO OnlyFans, Tim Stokely, jest to próba stworzenia miejsca, gdzie twórcy mogą pozyskiwać pieniądze od swoich widzów, wchodząc z nimi w naturalne relacje i oferując treści na wyłączność.

Szef OnlyFans nie ukrywa jednak, że OFTV ma być tylko lejkiem wprowadzającym odbiorcę do głównej wersji serwisu i to w niej nadal będą zarabiać pieniądze. OFTV ma być wyłącznie zachętą, zarówno dla widza, jak i… dla inwestorów. OnlyFans jest aktualnie na etapie pozyskiwania finansowania i liczy na wycenę powyżej miliarda dolarów.

130 milionów widzów czekało na aplikację OnlyFans…

…ale z pewnością nie na taką. Stali bywalcy serwisu nadal będą musieli radzić sobie z przeglądarką internetową, zaś potencjalni nowi widzowie mogą być rozczarowani tym, co znajdą w OFTV. Nikt nie wchodzi na Pornhuba szukać przepisu na ciasto, tak jak nikt nie wchodzi na OnlyFans, by posłuchać podcastu o medytacji. Wiele jednak zależy od tego, jakie treści zaoferuje OFTV. Jeśli gwiazdy formatów rozbieranych odnajdą się też w tworzeniu „przyzwoitych” treści, to może się udać.