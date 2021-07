Cyberpunk 2077 bestsellerem na PS4, przegania GTA i FIFA

CD Projekt nareszcie ma powody do zadowolenia. Ich Cyberpunk 2077 potrzebował zaledwie dziewięciu dni, by znaleźć się na samym szczycie czerwcowej listy sprzedaży dla konsol PlayStation 4. Polska gra przegoniła takie hity jak GTA V, FIFA 21, Minecraft, NBA 2K21 czy Call of Duty: Black Ops Cold War.

Po kompromitującym wycofaniu gry Cyberpunk 2077 z cyfrowego sklepu PS Store dla konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 najdroższa polska produkcja wraca z wielkim impetem. Chociaż Cyberpunk 2077 został odblokowany w PS Store dopiero 21 czerwca 2021 r., zaledwie dziewięć dni wystarczyło polskiej spółce, aby znaleźć się na samym szczycie zestawienia sprzedaży w ujęciu miesięcznym. Tym samym CP2077 przegonił pod względem ilościowym takie kasowe hity jak GTA V, FIFA 21 czy Minecraft.

Cyberpunk 2077 to najchętniej kupowana cyfrowa gra dla PlayStation 4 w Stanach i Europie.

Polskiej produkcji udało się przegonić pod względem sprzedaży nawet grę FIFA 21 kupowaną pod wpływem sportowych emocji związanych z EURO 2020. Z kolei w Stanach Zjednoczonych Cyberpunk 2077 uporał się z koszykówką, spychając NBA 2K21 na trzecie miejsce sprzedażowego podium. Na starym i nowym kontynencie na podium znajduje się Grand Theft Auto V, które również musiało ustąpić miejsca Cyberpunkowi.

Tak dobra sprzedaż polskiej gry to przede wszystkim efekt sześciomiesięcznej nieobecności gry Cyberpunk 2077 w PS Store. Produkcja została wycofana z platformy cyfrowej dystrybucji 18 grudnia 2020 r., zaledwie osiem dni od swojego globalnego debiutu. Powodem niezwykle głośnej, kompromitującej decyzji był fatalny stan techniczny tytułu. Niestety, nawet pół roku nie wystarczyło, by naprawić Cyberpunka 2077 na PlayStation 4. Mimo tego Sony ponownie dopuściło polską produkcję do sprzedaży.

Świetna sprzedaż na PlayStation sprawiła, że akcje CD Projektu wystrzeliły z miejsca.

W poniedziałek 12 lipca wartość akcji CD Projektu odczuwalnie wzrosła, przekraczając barierę 200 zł. Podobny peak miał miejsce 15 czerwca, a wyżej było dopiero w kwietniu 2021 r. To najlepszy moment dla akcjonariuszy CD Projektu od kwartału i bardzo możliwe, że kurs na wzrost będzie kontynuowany również w następnych dniach. Zdolność do sprzedażowego wyprzedzenia takich molochów jak FIFA czy GTA jest bowiem czymś, co skutecznie działa na wyobraźnię.

Tymczasem CD Projekt wciąż jest jeszcze przed premierą gry Wiedźmin 3 oraz Cyberpunk 2077 w wersji dla konsol nowej generacji: PlayStation 5 i Xbox Series. Nie bez znaczenia będzie także grudniowa premiera drugiego sezonu serialu Wiedźmin na Netfliksie. Chociaż CD Projekt nie odpowiada za ten projekt, popularność telewizyjnej produkcji ma później wymierne przełożenie na sprzedaż gier wideo z serii Witcher. Warto dodać, że już niebawem Wiedźmin pojawi się także na smartfonach, w postaci zupełnie nowej gry The Witcher: Monster Slayer.

