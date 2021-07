Astronomowie znaleźli na zdjęciu egzoplanetę. Bliższej jeszcze nie widzieliśmy

Poszukiwanie planet pozasłonecznych to niezwykle trudne zadanie. Co więcej, w dużej części przypadków astronomowie nie widzą odkrywanych planet. Są one bowiem za małe i znajdują się za blisko swojej gwiazdy, aby można było je dostrzec i oddzielić od światła gwiazdy. Na szczęście, w poszukiwaniu planet pomaga nam grawitacja oraz precyzyjne pomiary jasności gwiazd. Grawitacja sprawia, że planeta znajdująca się blisko swojej gwiazdy oddziałuje na nią grawitacyjnie, przez co gwiazda jest bezustannie przyciągana przez krążącą wokół niej planetę. Wykonywanie pomiarów prędkości radialnej (od nas - do nas) gwiazdy pozwala ustalić, czy wokół niej nie krąży planeta. Analogicznie, metoda tranzytów pozwala dostrzegać regularne spadki jasności gwiazdy powodowane przez przesłonięcie części tarczy gwiazdy przez przechodzącą na jej tle planetę. Tak właśnie odkrywa się większość planet we wszechświecie.