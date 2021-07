Coca-Cola zmienia recepturę kultowego napoju. Opinie pierwszych klientów są podzielone. Od września w Polsce

Zmiana składu Coca-Coli to temat, który jeszcze daleko przed erą internetu rozpalał konsumentów. Teraz internet zaczyna pękać od komentarzy na temat nowego składu Coca-Coli Zero.

Coca-Cola Zero od samego początku miała być maksymalnie zbliżona smakowo do standardowej Coli, choć do dziś zdania smakoszy są podzielone. Wersja Zero jest jednak komercyjnym sukcesem. Napój ma 0,75 kcal w 1 l i nadal jest słodzony głównie aspartamem (E951).