Gdzie oddać stary telewizor, pralkę lub smartfon? MediaMarkt je przyjmie

Sklepy z elektroniką zajmują się zarówno sprzedażą nowych zabawek, jak i utylizacją zużytego sprzętu. MediaMarkt przypomina, że u niego można zostawić elektrośmieci.

Polacy wytwarzają 300 tys. ton tzw. elektrośmieci z 50 mln ton tego typu odpadów generowanych przez ludzkość każdego roku. Co jednak istotne, da się je recyklingować, jeśli tylko trafią w odpowiednie miejsce, a nie na ogólne wysypisko śmieci. Urządzenia elektroniczne to jednak zwykle takie zlepki plastiku i metalu, a obu materiałów nie da się od siebie łatwo oddzielić w domu. Z tego powodu nie powinno się zużytych smartfonów i tosterów wyrzucać do śmieci, a także gabarytów w postaci telewizorów, pralek i lodówek stawiać obok osiedlowego śmietnika.

Na szczęście konsumenci, którzy chcą wymienić smartfona albo konsolę na nowszy model, nie muszą poprzedniego kitrać pod łóżkiem albo w szafie. Zamiast tego można oddać elektronikę do punktu, który przekazuje ją dalej do recyklingu. Jednym z takich miejsc są salony MediaMarkt, które w 2020 r. zebrały blisko 2 250 ton odpadów elektrycznych (a co jedynie o 5 proc. mniej niż rok wcześniej, chociaż w trakcie pandemii przez długi czas sklepy były zamknięte).

MediaMarkt zbadał, jakiego typu elektronikę oddawali mu w zeszłym roku najczęściej Polacy.

Okazuje się, że najczęściej są to pralki, kuchenki, telewizory, a także zmywarki i drobne urządzenia elektryczne. Z raportu „Recykling Elektrośmieci” przeprowadzonego na zlecenie MediaMarktSaturn Polska przez pracownię badawczą SW Research wynika też, że „w ciągu ostatnich pięciu lat zużyty sprzęt RTV lub AGD do utylizacji oddało 35 proc. respondentów”, przy czym 31 proc. zrobiło to w ostatnim roku, a aż 8 proc. w ostatnim miesiącu.

Budujące jest co prawda to, że 46 proc. badanych deklaruje, że „odnosi zużyty sprzęt do odpowiedniego, lokalnego punktu zbiórki”, aczkolwiek to też oznacza, że więcej osób… tego nie robi. Zastanawiające jest również, że aż 26 proc. badanych przyznaje, że… nigdy nie oddało sprzętu do utylizacji. Skłania to do zadania sobie niewygodnych pytań — czy to oznacza, że nie mieli co utylizować, czy też ich elektrośmieci trafiły do pojemnika z napisem „Zmieszane”?

Wygląda niestety na to, że tak się dzieje, bo aż 15 proc. badanych przyznaje, że wyrzuca elektronikę na śmietnik.

Na szczęście są też inne, bardziej optymistyczne wieści — więcej osób, bo po 18 proc., oddaje taki sprzęt do sklepu, w którym go nabyło, albo… gromadzi go w domu (a więc istnieje jeszcze szansa, że kiedyś odda stary sprzęt do recyklingu). Pozostaje mieć nadzieję, że do czasu, gdy te osoby zdecydują się tych śmieci pozbyć, to będą już świadome tego, że warto oddać je do punktu zbiórki, zamiast wyrzucać razem z innymi odpadkami.

Jeśli chodzi o bariery przed odpowiednim zutylizowaniem elektroniki, na jakie wskazują respondenci, to króluje wśród nich „brak wiedzy o tym, gdzie można oddać taki sprzęt”, co wskazało aż 26 proc. badanych. Mam nadzieję, że wśród naszych czytelników po przeczytaniu tego materiału ta świadomość wzrośnie i przy następnej wymianie telefonu, pralki lub telewizora zadbają o to, by ich poprzednie urządzenia trafiły w odpowiednie miejsce.

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2021 metodą (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1005 Polaków powyżej 18 roku życia, zgodnie z rozkładem płci, wieku i klasy wielkości miejscowości.