Masz starego Samsunga Galaxy? Nie musisz wyrzucać, przyda się jako czujka

To się nazywa upcycling. Firma Samsung zapowiedziała, że już wkrótce właściciele starszych generacji smartfonów z serii Galaxy będą mogli wykorzystać je jako czujniki w ekosystemie Smart Things. Rozpoczął się program testowy.

Samsung Smart Things to ekosystem stworzony przez Samsunga z myślą o inteligentnych domach i mieszkaniach. Dzięki niemu użytkownicy mogą zautomatyzować sobie wiele rzeczy takich jak np. sterowanie oświetleniem, systemy alarmowe, automatyczne otwieranie okien, etc.

Stare Samsungi jako czujniki smart home

System ten, tak jak wszystkie systemy smart home, wymaga oczywiście zamontowania całej masy czujników, które przekazują informację do jednostki centralnej. Ta dba z kolei, by użytkownik robił u siebie w domu czy mieszkaniu jak najmniej. Dzięki nowemu programowi testowemu, Samsung pozwoli na wykorzystanie starych generacji smartfonów Galaxy w charakterze właśnie takich czujników.

Wstępnie, stare generacje odpowiadać będą za nasłuchiwanie. Dosłownie. Polega to na tym, że podłączony do systemu Smart Things telefon będzie nieustannie przebywać w trybie nasłuchiwania, nagrywając wszystkie głośniejsze dźwięki, takie jak płacz dziecka czy też odgłos tłuczonej szyby. Informacje błyskawicznie będzie przesyłał je do systemu, a tym samym do użytkownika w formie alertów wyświetlanych w aplikacji sterującej Smart Things.

Kolejnym etapem zapowiadanym przez Samsunga, który ma wystartować niedługo, będzie wykorzystanie starych generacji smartfonów w roli światłomierzy. Dzięki temu stare Galaxy będą odpowiedzialne za sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach oraz manipulowanie ustawieniami jasności w inteligentnych telewizorach Samsunga podłączonych do Smart Things.

Można oczywiście stwierdzić, że pomysł ten nie ma zbyt wiele sensu i że lepiej sprzedać stary, nieużywany telefon, a za uzyskaną z tej transakcji kwotę dokupić po prostu dedykowane czujniki. Owszem, można. Nie wszystkim jednak chce się handlować używanym sprzętem, czy też doprowadzać go do stanu używalności przed sprzedażą. Więc zamiast kisić zdezelowany telefon przez wieczność w szufladzie, można go do czegoś wykorzystać.

Opcja podłączenia starych generacji Galaxy do Smart Things pojawi się w aplikacji SmartThings, w zakładce SmartThings Labs. Początkowo możliwość ta zostanie udostępniona użytkownikom z Korei, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.