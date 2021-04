Logitech MX Anywhere 3 w świetnej cenie na Amazonie. To najlepsza mysz do laptopa

Logitech MX Anywhere 3 rzadko jest przeceniana, ale teraz można ją kupić taniej na polskim Amazonie. Jest to najlepsza znana mi mysz o niewielkich rozmiarach.

Seria myszek Logitech MX od lat cieszy się ogromną popularnością. Myszki zbierają świetne recenzje, a jeśli ktoś zdecyduje się na ich zakup, to zostaje z nimi nam stałe. Około 1/3 redakcji Spider’s Web pracuje obecnie na myszkach tej serii.

Sam od lat używam nieco wyższego modelu, czyli Logitecha MX Master 2S. W domu mam też świetną MX Anywhere 2. Oba modele są najbardziej wytrzymałymi myszkami, z jakimi miałem styczność. Choć już pojawili się następcy tych akcesoriów, to nie mam żadnej potrzeby wymiany moich myszy na nowsze modele.

W polskim Amazonie trwa właśnie promocja na Logitech MX Anywhere 3, którą można kupić za 276,27 zł bezpośrednio od Logitecha. Jest to cena o 31 proc. niższa w oficjalnym sklepie tego producenta. W polskich elektromarketach i mniejszych sklepach ceny tej myszki oscylują w granicy 310 - 350 zł, a więc oferta Amazonu jest w tej chwili najbardziej opłacalna. Uwaga: na Amazonie przy myszce Logitech MX Anywhere 3 w kolorze czarnym wyświetla się zdjęcie innego modelu Logitecha, ale cała oferta dotyczy MX Anywhere 3.

Czy ten zakup się opłaca? Mogłoby się wydawać, że to zupełnie nieopłacalne, skoro za pięciokrotnie niższą cenę można kupić myszkę Bluetooth. Logitech MX Anywhere 3 to jednak produkt z zupełnie innej kategorii. To jeden z tych gadżetów, które będą służyć całe lata i prawdopodobnie szybciej wymienisz komputer niż tę mysz.

„Mini-mistrz. Logitech MX Anywhere 3 jest najlepszą z najmniejszych myszek”

Tak Łukasz Kotkowski zatytułował recenzję Logitecha MX Anywhere 3. Sprzęt jest niewielki, ale ma najważniejszy element znany z większej serii MX Master, czyli kapitalne pokrętło scrolla działające z klikiem lub zupełnie płynnie. Jest ono stalowe i ciężkie, a masa sprawia, że można je rozpędzić, co jest niezwykle przydatne przy przewijaniu długich dokumentów.

Myszka może pracować na każdej powierzchni, od blatu biurka, po szkło. Rozdzielczość czujnika wynosi 4000 dpi. Akumulator wystarcza na ok. 70 dni pracy, a minuta ładowania wystarczy na dodanie trzech godzin pracy. Myszkę ładujemy poprzez port USB-C.

Na obudowie znajdziemy łącznie sześć przycisków, a Logitech dostarcza też świetne oprogramowanie do zarządzania profilami myszki. Możemy zdefiniować działanie przycisków na poziomie całego systemu lub w poszczególnych aplikacjach osobno. Oprogramowanie jest dostępne na komputery PC (Windows) i na Maki. Sprzęt jest również kompatybilny z Linuksem, ChromeOS, a także iPadOS.

Jeśli szukasz naprawdę dobrej myszki, zdecydowanie polecam. Cena jest dość wysoka, ale jakość tego produktu w pełni ją uzasadnia.