Wysyp nowości od Huaweia. Oto nowe MateBooki, opaski sportowe i MatePad w dobrych promocjach

Huawei właśnie zaprezentował cały szereg nowych produktów, które trafiają do sprzedaży z dużymi zniżkami. Poznajcie nowe MateBooki, opaskę Band 6 i Watch Fit, a także tablet MatePad.

Zacznijmy od opaskę sportowych, bo zapowiadają się one naprawdę ciekawie.

Huawei Band 6 to inteligentna opaska sportowa, która z pewnością powalczy o uwagę klientów z innym rynkowym hitem, czyli Xiaomi Mi Band 6.

Wskazuje na to chociażby fakt, że Huawei postanowił przeskoczyć piątkę w nazewnictwie, przez co po Band 4 mamy od razu opaskę Band 6.

Huawei Band 6 na pierwszy rzut oka wypada ciekawiej od Xiaomi Mi Band 6, głównie z uwagi na dużo lepszy wygląd i większy ekran. Opaska ma panel AMOLED o przekątnej 1,47 cala. Sprzęt monitoruje aktywność fizyczną, a także puls oraz poziom natlenienia krwi SpO2. W opasce znajdziemy 11 planów treningowych i aż 85 dyscyplin sportowych. Akumulator wystarczy na dwa tygodnie pracy.

Standardowa rynkowa cena Huawei Band 6 będzie wynosić 249 zł, ale sprzęt trafia od dziś do sklepów w ograniczonej czasowo ofercie w cenie 199 zł. Taka cena będzie obowiązywać do 25.04.

Huawei Watch Fit Elegant to z kolei smartwatch fitnessowy.

Huawei Watch Fit Elegant Edition to urządzenie z wyższej półki niż opaska Band. Na uwagę zasługują bardziej szlachetne materiały, ponieważ sprzęt jest wykonany ze stali nierdzewnej, a nie plastiku. Dodatkowym wyróżnikiem jest obecność wbudowanej w zegarek łączności GPS.

Huawei Watch Fit Elegant ma ekran AMOLED o przekątnej 1,64 cala i umożliwia całodniowy monitoring natlenienia krwi SpO2, analizę tętna i snu, pomiar efektów treningu, a także wyświetlanie animacji z ćwiczeniami. Bateria urządzenia pozwala na 10 dni pracy na jednym ładowaniu.

Urządzenie ma 200 tarcz do wyboru. Tryb sportowy oferuje monitorowanie aż 96 dyscyplin sportu, w tym ćwiczenia na siłowni, bieganie, jazdę na rowerze, pływanie, jogę oraz dwanaście kursów fitness.

Standardowa cena Huawei Watch Fit Elegant wyniesie 499, ale od dziś do 25.04 opaskę kupimy za 449 zł.

Nowy MateBook razy trzy. Również w promocji.

Pierwszy i najlepszy laptop z tego trio to nowa wersja Huawei MateBook X Pro (2021). Jest to sprzęt wyposażony w procesor Intel Core i7 11. generacji, wspierany przez 16 GB RAM LPDDR4x. Pamięć wewnętrzna, w zależności od wersji, wynosi 512 GB lub 1 TB. Huawei MateBook X Pro (2021) wspiera łączność Wi-Fi 6.

Ten leciutki laptop o masie 1,33 kg jest wyposażony w dotykowy ekran 3K LTPS o przekątnej 13,9 cala, rozdzielczości 3000 x 2000 pikseli i proporcjach 3:2. Panel pokrywa 100 proc. Przestrzeni barwnej sRGB.

Rekomendowana cena detaliczna dla modelu z pamięcią wewnętrzną o pojemności 1 TB to 8499 zł, a dla wersji z pamięcią wewnętrzną 512 GB to 7499 zł. W promocji trwającej do 25.04 za dodatkową złotówkę otrzymamy cztery dodatki: smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro, router Huawei AX3, myszkę Huawei Mouse i plecak Huawei Classic Backpack.

Dwa kolejne modele to Huawei MateBook D 15 i MateBook D 14 w nowej, odświeżonej edycji 2021. Laptopy różnią się rozmiarem, a co za tym idzie, również ekranem. Huawei MateBook D 15 został wyposażona w ekran o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD, z kolei MateBook D 14 otrzymał ekran Full HD o przekątnej 14 cali. Waga urządzeń wynosi odpowiednio 1,56 i 1,38 kg.

Nowy laptop MateBook D 15 jest, w zależności od konfiguracji, wyposażony w procesor Intel Core i5 11. generacji lub procesor Intel Core i5 10. generacji. System jest wspierany przez dwukanałową pamięć RAM o pojemności 16 GB oraz pamięć wewnętrzną o pojemności 512 GB. Z kolei nowa wersja Huawei MateBook D 14 została wyposażona w procesor Intel Core i5 10. generacji, pamięć operacyjną 16 GB i pamięć wewnętrzną o pojemności 512 GB.

Ceny? Tutaj również możemy liczyć na promocyjne oferty trwające do 25 kwietnia. Bazowy wariant MateBook D 15 kupimy za 3499 zł (regularna cena to 3999 zł), a mniejszy MateBook D 14 kosztuje w promocji 3199 zł (regularna cena to 3699 zł).

Ostatnim nowym produktem jest nowy tablet Huawei MatePad z Wi-Fi 6.

Jest to tablet z ekranem 10,4 cala o rozdzielczości 2000x1200 pikseli działający w oparciu o procesor Kirin 820, wspierany przez 4 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci na dane. W promocji obowiązującej do 25 kwietnia sprzęt kupimy o 200 zł taniej, czyli: 1049 zł za wariant 64 GB i 1199 zł za wariant 128 GB.

Huawei przygotował też nową ofertę rat PayU we własnym sklepie huawei.pl. OKlienci mogą rozłożyć zakupy na 36 rat 0 proc. Minimalna wartość zamówienia, które można rozłożyć na raty, to 300 zł. Dodatkowo przy zakupie w sklepie Huawei klienci otrzymają trzyletnią gwarancję na laptopy, jednorazową, bezpłatną naprawa ekranu smarftona w ciągu 3 miesięcy od zakupu i 20 zł zniżki na zakupy na huawei.pl za wystawienie opinii o produkcie.