Nawet najbardziej wytrzymały smartfon strach czasem zabrać nad wodę. W wodoodpornym etui UGREEN twój smartfon zawsze będzie bezpieczny.

OFERTA: Wodoodporne etui UGREEN LP186 kupisz w Sklepie Spider’s Web w cenie 19,99 zł.

Nowoczesne smartfony, zwłaszcza te z wyższej półki cenowej, są dziś do pewnego stopnia odporne na piach i wodę. Modele spełniające normę IP67/68 można zanurzyć w wodzie do głębokości jednego metra przez nawet 30 minut i teoretycznie nic nie powinno im się stać. Do wnętrza obudowy nie powinien też przedostać się pył, który mógłby uszkodzić podzespoły.

Certyfikat odporności na pył i wodę nie daje nam jednak pełnej gwarancji, że woda nie dostanie się do smartfona, a piach nie uszkodzi go - przynajmniej wizualnie. Co więcej, najpopularniejsze smartfony, te ze średniej i niskiej półki cenowej, w ogóle nie są wodoszczelne, a co najwyżej odporne na zachlapanie. Niezależnie jednak od półki cenowej naszego telefonu, przed wybraniem się nad wodę czy na plażę warto zabezpieczyć urządzenie dedykowanym etui.

Wodoodporne etui UGREEN LP186 pozwoli wziąć smartfon tam, gdzie zwykle byśmy go nie zabrali.

Etui Ugreen to wykonany z tworzywa sztucznego pokrowiec, do którego wsadzamy nasz telefon i następnie zamykamy uszczelkę. Takie zabezpieczenie chroni przed przedostawaniem się wody i piachu i może wytrzymać zanurzenie nawet 10 metrów.

Dzięki temu można etui zabrać dosłownie wszędzie - na plażę, pomimo zgubnego piachu i słonej wody, na kajaki, a nawet na basen. Schowanemu wewnątrz telefonowi nic się nie stanie.

Zamknięty w etui smartfon nadal jest funkcjonalny.

Etui wodoodporne UGREEN wykonano z folii PVC, która pozwala na pełną interakcję ze smartfonem. Możemy obsługiwać interfejs, a nawet odblokowywać ekran czytnikiem linii papilarnych.

Folia nie zakłóca rozmów telefonicznych, jak również umożliwia robienie zdjęć bez wyciągania telefonu z etui. To doskonałe rozwiązanie na rodzinny wypad na plażę czy na basen - pozwala uwiecznić wspomnienia bez ryzyka uszkodzenia telefonu w niesprzyjających mu warunkach.

