Gra erotyczna szturmem wzięła drugie miejsce listy sprzedaży Steam. W TOP 10 aż trzy polskie gry

Subverse to zupełnie nowa gra erotyczna, która zdobyła szturmem tygodniowe zestawienie sprzedaży na platformie Steam. W pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych gier znalazły się ponadto aż trzy produkcje z Polski.

Sprzedażowy król na Steam wciąż pozostaje na swoim tronie. Mowa o Valheim - survivalu wyprodukowanym przez zaledwie kilku deweloperów, który stał się globalnym fenomenem. Sam również dałem się wciągnąć w Valheim, razem ze znajomymi budując niczego sobie stocznię oraz urokliwą wioskę wikingów. Z ponad sześcioma milionami sprzedanych egzemplarzy na koncie, twórcy Valheim zapowiadają silne wsparcie tytułu oraz wiele nadchodzących aktualizacji.

Najciekawszy jest jednak debiutant, który szturmem wziął drugie miejsce. To gra erotyczna Subverse.

Subverse

Subverse zadebiutowało na Steam 26 marca, w formie gry ze wczesnym dostępem. Tytuł studia FOW Interactive jest opisywany jako parodia gatunku sci-fi, w której połączono turowe walki z seksualnymi podbojami i zarządzaniem statkiem kosmicznym. Subverse to tytuł przeznaczony wyłącznie dla pełnoletnich odbiorców, pełny nagości oraz wyreżyserowanych scen seksu.

Studio FOW Interactive chwali się, że ich produkcja jest przeciwwagą dla niskobudżetowych gier o stylistyce hentai, jakich pełno można znaleźć w sieci. Subverse ma oferować rozbudowaną i zróżnicowaną rozgrywkę, w której stosunki z pozaziemskimi istotami to tylko część atrakcji. Sama gra zdaje się za to czerpać częściową inspirację z serii Mass Effect, gdzie również powiększaliśmy załogę statku kosmicznego oraz eksplorowaliśmy nowe planety i układy.

Sprzedażowy sukces Subverse to kolejny dowód na to, że rozbudowane gry erotyczne są żyłą złota.

Koikatsu Party

Produkcja studia FOW Interactive nie jest pierwszą grą erotyczną, która szturmem wzięła listę sprzedaży na Steam. Wcześniej udało się to m.in. produkcji Koikatsu Party stworzonej przez japońskich weteranów gier erotycznych ze studia Illusion. W Koikatsu gracz wciela się w ucznia trafiającego do żeńskiej szkoły wyżej, który może flirtować z wszystkimi uczennicami.

Czy to kosmiczne seksualne podboje, czy zaglądanie pod spódniczki uczennicom, zestawienia sprzedaży na Steam wyraźnie dowodzą: istnieje gigantyczne zapotrzebowanie na rozbudowane, porządnie zrobione gry erotyczne. Jeśli tego typu programy stoją na odpowiednio wysokim poziomie, klienci nie wahają się płacić za nie po 100, 200, nawet 250 złotych. Ciekawość, kontrowersje czy chęć zaspokojenia fizycznych żądz - niezależnie jaki jest powód zakupu, mówimy o bardzo dochodowej niszy.

Właściciele Steam są doskonale świadomi potencjału drzemiącego w grach erotycznych. M.in. z tego powodu Valve wycofało się z permanentnego zakazu sprzedaży tego typu produkcji na swojej platformie. Steam dopuszcza do obrotu część erotycznych produkcji, otwierając się również na niezwykle kontrowersyjne firmy, jak wcześniej wspomniane Illusion. Jednocześnie Steam rozbudowuje swoje filtry agregacji treści, by tego typu pozycje wyświetlały się wyłącznie pełnoletnim graczom.

W tygodniowym zestawieniu TOP 10 na Steam pojawiły się również trzy gry z Polski.

Outriders

W ostatnim czasie nie brakuje dowodów na to, że Polska to prawdziwy lider w produkcji gier wideo. Raptem kilka dni temu rodzimi deweloperzy kompletnie zdominowali międzynarodowy pokaz nadchodzących gier wideo - Future Games Show. Natomiast teraz widzimy, jak trzy polskie produkcje zdobywają sprzedażowy szczyt platformy Steam. Piąta pozycja należy od Outriders od studia People Can Fly, z kolei dwa ostatnie miejsca zostały zajęte przez gry CDP RED: Trzeciego Wiedźmina oraz Cyberpunka 2077.

Najnowsze TOP 10 na Steam:

Valheim

Subverse

Valve Index VR Kit

Half-Life: Alyx

Outriders

Grand Theft Auto V

It Takes Two

Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

Cyberpunk 2077

Polskich sukcesów jest jednak więcej. Postapokaliptyczne Paradise Lost wydane przez krakowskie All in! Games zanotowało debiut lepszy od prognozowanego, znajdując ponad 14 000 nabywców w momencie premiery. Z kolei Mr. Prepper finansowany przez PlayWay zdominował sekcję nowości platformy Steam. Za dobrą wiadomość należy także uznać fakt, że Techland nareszcie komunikuje się z fanami w kwestii Dying Light 2. Lada moment zadebiutuje także potężna aktualizacja 1.2 dla Cyberpunka 2077.

Wszystko to wydarzenia z zaledwie dwóch ostatnich tygodni. Jak tutaj nie pisać, że Polska grami stoi.